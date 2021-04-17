Новые контейнеры для мусора устанавливают в Голышманово

Более 600 евроконтейнеров объемом 1,1 кубометров установят в Голышмановском городском округе на смену устаревшим железным бакам. Часть из них уже размещены в сельских поселениях.

Как сообщил представитель компании "Сибсервис" Сергей Придчин, по сравнению с металлическими баками евроконтейнеры обладают большей вместимостью, проще в эксплуатации и выглядят эстетично. Кроме того, они оборудованы крышкой, что поможет защитить коммунальные отходы от ветра, солнца, атмосферных осадков, животных и птиц.

Маршруты, где установили новые контейнеры, обслуживает современная спецтехника с задней загрузкой. Машины выходят на линию в ежедневном режиме, как полагается по СанПиНу при плюсовых температурах. В Голышмановском округе также планируют запустить шесть новых мусоровозов, пишет "Мегатюмень".