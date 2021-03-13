В Ялуторовской больнице открыли кабинет хронической сердечной недостаточности

Кабинет хронической сердечной недостаточности открыли в Областной больнице №23 Ялуторовска в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Прием первых пациентов стартовал в марте, по 10-12 человек в день.

Как сообщили в пресс-службе больницы, планируется, что работа кабинета поможет снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и сформировать эффективную систему профилактики.

"Кабинет ХСН мы организовали по рекомендации главного внештатного кардиолога департамента здравоохранения Тюменской области Олега Рейтблата. Участковые терапевты и фельдшеры ФАПов помогают составить список пациентов, имеющих хроническую сердечную недостаточность, либо с подозрением на этот диагноз. Таких в Ялуторовске и районе больше 400 человек. Всех их в порядке очередности пригласят на первичный прием, опросят, обследуют. Если диагноз подтвердится - закрепят за кабинетом ХСН, чтобы кардиолог мог вести динамическое наблюдение", - рассказала заведующая взрослой поликлиникой ОБ №23 Лилия Бадыгина.

Кардиолог кабинета ХСН Сабина Аужанова отметила, что пока пациентов, диагноз которых не подтвердился, меньше 10%. На первичном приеме с каждым врач работает не менее получаса - опрашивает, при необходимости назначает дополнительные исследования, корректирует медикаментозное лечение.

Когда большая часть пациентов пройдет первичный прием, они смогут посещать кабинет ХСН регулярно. Частота визитов зависит от диагноза и клинических показаний. Кардиолог будет внимательно следить за их состоянием, ходом лечения и давать рекомендации, чтобы не допустить прогрессирования недуга. А также своевременно направлять за кардиохирургической помощью, в том числе высокотехнологичной.