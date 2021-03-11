Тюменца будут судить за поджог машины сожителя бывшей жены

Прокуратура Ленинского округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины. Он обвиняется по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба). Тюменец решил поджечь машину из ревности к новому сожителю бывшей супруги.

Вечером 3 ноября 2020 года мужчина приехал к дому, где проживает новый возлюбленный бывшей супруги. Тюменец облил кузов автомобиля Hyundai бензином и совершил поджог. Автомобиль был уничтожен огнем. Владельцу иномарки причинен ущерб в размере 500 тыс. рублей, который обидчик возместил полностью. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.