Врачи рекомендуют тюменцам отказываться от чрезмерного употребления сахара

Суточная норма потребления сахара для ребенка — 3 чайных ложки, для взрослого — 5 чайных ложек, причем не в чистом виде. Однако родители часто дают ребенку конфеты и не подозревают, что они превращается в организме в жир. Это, в том числе, ведет к ожирению печени и нарушению всех метаболических процессов.

Как рассказала тюменский врач-нутрициолог Татьяна Щербич, еще век назад в среднем люди потребляли 5 кг углеводов в год, в то время как сейчас этот показатель доходит до 45 кг. Сахар мешает всасыванию полезных микроэлементов, таких как медь, железо, цинк. В итоге снижается иммунитет и иммунная защита организма.

По словам специалиста, зависимость от сахара в 8 раз сильнее, чем от опиума. Когда в организме нарушается баланс микроэлементов, у человека возникает желание съесть что-нибудь сладкое. Это ведет к тяжелым болезням, в их числе сахарный диабет, инсулинрезистентность.

Чтобы побороть зависимость от сладкого, следует добавить в пищу протеин (качественный белок), животные жиры (рыба, авокадо, соленое сало). В питании должно быть достаточно клетчатки, это семена, овощи. Должны преобладать сбалансированность, нужны пробиотики. При такой "диете" отказаться от сладкого гораздо проще.

При отказе от чрезмерного употребления сахара улучшится общее самочувствие, окрепнет иммунитет, кожа станет более светлой, уменьшится пигментация, пишет "Вслух.ру".