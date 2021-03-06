Юнармейцы и кадеты подарили 101 тюльпан долгожительнице Тюменского района

В предверии Международного женского дня юнармейцы и кадеты Тюменского района поздравили ветерана Великой Отечественной войны Зою Васильевну Чугунову, которой в этом 7 февраля исполнилось 100 лет.

В честь праздника и столетнего юбилея воспитанники и сотрудники ЦРТ "Созвездие" вручили долгожительнице букет из 101 тюльпана, а также выразили ей глубокую признательность и благодарность ветерану.

После поздравления участники мероприятия, которые стояли рядом с домом, начали дружно поздравлять ветерана, говорить добрые слова, желать здоровья и счастья. Зоя Васильевна в это время сидела у окна и слушала поздравления.

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Как сообщает "Тюменская область сегодня", в 1941 году Зое Васильевне пришлось строить госпиталь на станции Приморская, в которой она затем и трудилась. До 1947 года служба была связана с Дальним Востоком. Домой она вернулась в 1950 году. Долго работала старшей медсестрой в Казанской районной больнице. Теперь живет в селе Луговое Тюменского района.