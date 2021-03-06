Тюменские волонтеры вручили тюльпаны сотрудницам городской поликлиники

Волонтеры Опорного центра развития добровольчества участвуют во всероссийской весенней акции "Вам, любимые!". Для поздравлений и слов благодарности ребята выбрали сотрудниц тюменской поликлиники №5. Пожелав женщинам хорошего настроения, крепкого здоровья, любви, красоты и счастья, волонтеры вручили каждой символ праздника – тюльпаны.

Пользуясь случаем, добровольцы поблагодарили врачей за спасение жизни и здоровья людей. В ответ медицинские работники выразили ребятам признательность за их деятельность и бескорыстную помощь, сообщает "МК. Тюмень".

Координатор Опорного центра развития добровольчества в сфере физической культуры и спорта Сабина Алиева:

Традиционная акция проходит не зря. Перед тем, как постучаться к врачам в кабинеты, наши ребята очень волновались – они не знали, как отреагируют люди на их появление. Но с первых секунд стало понятно, что люди приятно удивлены. Их улыбки было видно даже через медицинскую маску, а глаза сияли.