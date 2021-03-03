Тюменским женщинам-врачам посвятили фотовыставку

Фотовыставка "Covid-19: женские лица тюменской медицины" открылась в Тюменской областной думе. Ее героинями стали сотрудницы моногоспиталя областной клинической больницы №1, работающие в "красной зоне". Организовала выставку Общественная молодежная палата при региональном парламенте.

Одной из героинь фотовыставки стала врач-терапевт Милла Козленкова. Признается, что в апреле, когда больница стала работать как моногоспиталь, у медиков была тревога — вирус не изучен, с чем придется столкнуться — неизвестно. "Конечно, были и сложные случаи, и здесь очень важен настрой как врача, так и пациента. Верю в то, что доброе слово лечит, стараюсь поддерживать каждого, кто попал к нам в отделение, и с радостью вижу, как люди выздоравливают", - рассказала врач.

Она в профессии уже 11 лет, у нее две специализации — терапевт и нефролог. 10 месяцев работы в моногоспитале научили ее работать в тяжелых условиях. "Мы перешли на 12-часовые смены, которые проводили в защитных костюмах. Первое время от маски оставались кровоподтеки на лице, кожа высыхала от огромного количества антисептика, но со временем мы научились этим бороться. Новые испытания нас ждали летом, поскольку в 35-градусную жару работать в СИЗе очень нелегко, и нет возможности даже попить, но мы и с этим справились. Сейчас для нас защита стала привычной униформой, но мы надеемся, что совсем скоро придет время, когда она нам не понадобится", - отметила Милла Козленкова.