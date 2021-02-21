Оспорить ошибочный штраф с камеры тюменцам поможет ютуб

14:24 21 февраля 2021
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Во многих районах Тюмени работают камеры видеофиксации, которые фиксируют нарушения ПДД и автоматически отправляют штрафы нарушителям. Однако в некоторых случаях это происходит по ошибке, тогда решение можно обжаловать.  

Как рассказали в тюменском штабе ОНФ, если водитель не согласен со штрафом, он вправе обжаловать его через сайт ГИБДД. В обращении нужно указать, почему вы не согласны со штрафом, а также приложить доказательства того, что зафиксированные данные - ошибочные. Также можно ходатайствовать об исследовании расширенного набора материалов фиксации.

По словам члена рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Григория Шухмана, собственные видео можно выгрузить на Youtube, а в жалобе прописать ссылку на ролик и раскадровку с него. Отправленное заявление будет рассматривать инспектор. В случае отказа, оспаривать штраф нужно будет уже в суде, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

Теги: ГИБДД , ПДД , штрафы
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