Пятьдесят лет назад открылся Тюменский инженерно-строительный институт

Сегодня в Тюменском индустриальном университете отмечают 50 лет со дня основания Тюменского инженерно-строительного института. 11 февраля 1971 года на базе строительного факультета Тюменского индустриального института образовался Тюменский инженерно-строительный институт.

Он стал четвертым высшим учебным заведением в Тюмени. Для будущих строителей городские власти выделили здание бывшего коммерческого училища, который по праву считается ярким образцом архитектуры и зодчества России.

Первым ректором института назначили кандидата технических наук, доцента Михаила Мальцева. Он собрал коллектив единомышленников, настоящих подвижников высшей школы, талантливых ученых из Томска, Омска, Новосибирска, Ленинграда, сумевших в короткий срок организовать работу высшего учебного заведения. По инициативе Михаила Васильевича началось строительство единого учебного и жилого комплекса вуза: учебно-лабораторный и спортивный корпус, общежития, столовая. За время его руководства увеличилось количество кафедр и лабораторий, появилась библиотека, укрепились связи кафедр института с промышленными предприятиями, научными учреждениями, организациями страны.

В 1993 году ректором стал Виктор Чикишев. Вуз пережил ряд реконструкций главного и учебного корпусов, закончился переход между ними. В этот период сдали в эксплуатацию лабораторный и информационно-библиотечный корпуса, спортивный комплекс "Зодчий" и завершили ремонт общежития. В 1995 году институт получил статус академии, а в 2005 году — университета. В учебном процессе произошли значительные перемены. Здесь появились новые дисциплины — архитектура, экономика, ГМУ, создались хозрасчетные структуры, постепенно развилась сеть филиалов и представительств, началась модернизация учебно-лабораторной базы вуза, началась работа диссертационного совета. Количество студентов увеличивается до 15 тысяч человек.

1 февраля 2012 года на смену автодорожному, финансово-экономическому факультету, факультету инженерных сетей и сооружений, архитектурно-строительного факультету и институту муниципального управления и сервиса пришли три института — АРХИД, СТРОИН и ИНЖЭКИ.

Ректором в 2013 году был избран Александр Набоков. Стараниями нового руководства вуз прошел процедуру международной аккредитации по направлениям "Строительство" и "Техносферная безопасность" в Европейской сети аккредитации инженерного образования, получил сертификат Международной академии развития образования и педагогических наук "Лучшие социально значимые образовательные учреждения". В структуру вошли Научно-Исследовательский и Проектно-Изыскательный институт и Институт дополнительного образования, где открыли центральные научно-исследовательские лаборатории инженерного мерзлотоведения и строительства на вечной мерзлоте, создали базовые кафедры компаний "Газпромнефть" и "Автодор". Бассейн университетского СК "Зодчий" сертифицировали и включили во Всероссийский реестр объектов спорта. Учебное заведение тесно сотрудничает с партнерами из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В 2016 году Тюменский архитектурно-строительный и Нефтегазовый университеты объединились, получив название Тюменский индустриальный университет.

Сегодня Строительный институт ТИУ — единственный в регионе центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации инженерных кадров для строительной отрасли. Директор СТРОИН – Александр Набоков, кандидат технических наук, доцент. В институте обучается около 3500 студентов очной и заочной форм обучения.

В холле исторического корпуса по улице Луначарского, 2 сегодня открылась выставка "Тюменский инженерно-строительный институт. Страницы летописи. 50-летию со дня рождения посвящается…", подготовленная директором Музея истории архитектуры и строительства Тюменского края Верой Аксюта. Ознакомиться с экспозицией могут все желающие.

По материалам пресс-службы ТИУ