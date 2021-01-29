Заявления на поступление в первый класс школы начнут принимать с 1 апреля

С 2021 года сроки приема заявлении на зачисление в первый класс перенесены с 1 февраля на 1 апреля. об этом напомнил директор департамента образования Алексей Райдер.

До 15 марта общеобразовательные учреждения должны будут опубликовать на своих сайтах информацию о количестве мест в первых классах и закрепленных за образовательными учреждениями территориях.

С 1 апреля по 30 июня школы принимают заявления о приеме в первый класс детей, проживающих на закрепленных к ним территориях. После этого в течение трех рабочих дней директора школ сформируют приказы о зачислении. Заявления о приеме на обучение в первый класс не по месту проживания ребенка будут приниматься с 6 июля по 5 сентября текущего года.

"Сначала школы предоставляют возможность реализовать право на общедоступное бесплатное образование тех детей, которые проживают непосредственно на территории. Затем, при наличии свободных мест, смогут приступить к зачислению остальных ребят", - прокомментировал Алексей Райдер.

Заявления о приеме в первый класс можно подать через портал госуслуг, электронным письмом в адрес школы либо лично обратившись в общеобразовательную организацию.

В остальных случаях переводы из класса в класс, из школы в школу осуществляются в прежнем порядке, сократился лишь срок принятия решений: если раньше школа ответ о зачислении или отказе могла дать в течение 7 дней, то теперь - в течение 5 дней.