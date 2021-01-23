Тюменских школьников приглашают на интеллектуальную игру в формате телешоу "Где логика?"

Интеллектуальная игра в формате телевизионного шоу "Где логика?", посвященная Году науки и технологий, пройдет среди тюменских школьников 26 января. Организатором выступает Городской штаб Российского движения школьников (РДШ).

Участниками станут восемь команд из разных школ Тюмени, в каждой - по два человека. В оригинальном шоу на вопрос отвечают те, кто быстрее нажал на кнопку, в версии тюменцев участники будут писать свои варианты на бумажке. Вопросы будут составлять сами организаторы, пишет "Вслух.ру".

"Команды будут выполнять задания на логику и получать за них очки. Вопросы будут разделены на несколько этапов, например, "Найди общее", "Киноребусы" и "Экопословицы". В случае равного количества баллов проведем блиц-опрос", – сообщил руководитель информационно-медийного направления РДШ Данил Зулькарнаев.