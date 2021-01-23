Жителям Тюмени предлагают сделать фото с пародиями на известные фильмы

09:39 23 января 2021
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pixabay.com

Челлендж "Кинокадры" запустили для тюменских киноманов в ДК "Торфяник". Участникам предлагают делать пародии на известные фильмы, и снимать свои образы на фото.

По информации организаторов, уже поступило 15 работ в фотоальбом "Торфяника". Тюменцы, в основном, выбирают киноклассику, пародируя фильмы "Девчата", "Кавказская пленница", "Джентльмены удачи", "Морозко","Приключения Буратино" и другие.

Как рассказала художественный руководитель Дарья Чехомова, выбрать для фотопародии можно любые фильмы, количество снимков не ограничено, возрастных рамок тоже нет. Работы можно разместить до конца января. Участие в челлендже – отличная возможность весело провести время с семьей или друзьями.

После организаторы выберут лучшие работы и поощрят авторов. Им планируют предоставить билеты на мероприятия "Торфяника" и абонементы на посещение студий ДК, пишет "Вслух.ру".

Теги: досуг , кино , соцсети , фотография
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