Жителям Тюмени предлагают сделать фото с пародиями на известные фильмы

Челлендж "Кинокадры" запустили для тюменских киноманов в ДК "Торфяник". Участникам предлагают делать пародии на известные фильмы, и снимать свои образы на фото.

По информации организаторов, уже поступило 15 работ в фотоальбом "Торфяника". Тюменцы, в основном, выбирают киноклассику, пародируя фильмы "Девчата", "Кавказская пленница", "Джентльмены удачи", "Морозко","Приключения Буратино" и другие.

Как рассказала художественный руководитель Дарья Чехомова, выбрать для фотопародии можно любые фильмы, количество снимков не ограничено, возрастных рамок тоже нет. Работы можно разместить до конца января. Участие в челлендже – отличная возможность весело провести время с семьей или друзьями.

После организаторы выберут лучшие работы и поощрят авторов. Им планируют предоставить билеты на мероприятия "Торфяника" и абонементы на посещение студий ДК, пишет "Вслух.ру".