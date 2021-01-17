В Тюменской области налажена система помощи детям-сиротам и пожилым людям

Система помощи детям-сиротам и пожилым людям действует в Тюменской области. Она заключается не только в государственных выплатах, но также включает психологическое сопровождение, оказание социальных услуг и адресную помощь.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в регионе в настоящее время нет детских домов. Действуют шесть организаций для детей-сирот, основная цель которых — содействовать их устройству в семьи и подготовить ребят к этому. Специалисты социальной сферы тщательно подбирают потенциальных родителей, заботятся о юридически правильном оформлении необходимых документов, курируют замещающие семьи и оказывают при необходимости психологическую помощь. В целом в Тюменской области 96% детей-сирот воспитываются в замещающих семьях, которых насчитывается около трех тысяч.

Также в регионе заботятся об инвалидах и пожилых тюменцах. Работает телефон доверия, по которому пожилые люди могут обратиться за психологической помощью: 8-800-201-41-41. Специалисты ответят на вопросы о социальном обслуживании, размещении в домах-интернатах.

Большой вклад в повышение качества жизни пожилых тюменцев вносит благотворительный фонд "Старшее поколение". Сотрудники фонда оказывают адресную помощь, реализуют благотворительные проекты и программы, помогают одиноким пожилым людям сделать ремонт, укрепить здоровье, устанавливают дымоизвещатели. Обратиться в фонд можно по телефону 30-39-59.

Пандемия внесла коррективы в работу социальных служб. С весны 2020 года социальные работники и волонтеры доставляют на дом лекарства и продукты одиноким пожилым людям. Во исполнение поручения президента РФ с апреля по июль 2020 года 45 работников государственных и негосударственных организаций, волонтеров и других жителей области приняли к себе или взяли на временное проживание (в том числе под временную опеку) 67 инвалидов и пожилых людей, а также детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. В период борьбы

с инфекцией это позволило создать для них лучшие условия жизни и необходимый уход.