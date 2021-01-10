Тюменский стоматолог рассказал об особенностях установки зубного импланта

Имплантация зубов, как и любая операция, связанная с травмой: организм восстанавливает нарушение целостности и помогает прижиться новому зубу. Бывает, что имплант не приживается, но такие случаи встречаются крайне редко. В 98-99% случаев имплантация проходит успешно.

Как рассказал врач-хирург Константин Драгомирецкий, травмы делятся на три больших этапа. Первый – альтерация, когда в ране формируется кровяной сгусток, это начальная фаза заживления. Организм подтягивает строительные материалы в область установки импланта.

Следующая стадия называется экссудация, когда начинается очистка раны от лишнего: это может быть мелкая костная стружка, бактерии и тому подобные вещи. Процесс очищения происходит с помощью клеток, которые выделяются из кровеносных сосудов. По сути, это иммунный ответ организма.

Приживление импланта происходит на этапе пролиферации – восстановления мягких и твердых тканей, тогда он становится невыкручиваемым, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

"Сейчас их делают, в основном, винтовыми, то есть они механически вкручиваются в то место, где будут стоять. На третьей стадии приживления, когда восстанавливается кость, резьба перестает работать в привычном понимании, она служит для увеличителя площади импланта, в котором он срастается с костью", – сообщил Константин Драгомирецкий.

Врач поделился, что пациенты часто задают вопрос: "Если имплант устанавливается прямо в кость, то может ли он ее сломать?".

"Да, имплант является искусственным корнем зуба и "растет" из кости. Только если родных корней у зубов может быть несколько, имплант – один. В моей практике никогда не было случая, чтобы он ломал кость, да и от коллег такого не слышал", - отметил стоматолог.