Тюменцы стале чаще покупать обувь для собак

Жители Тюмени все чаще стали приобретать для своих четвероногих питомцев не только одежду, но и обувь. В местных магазинах представлен большой ассортимент нарядов для братьев наших меньших, а специалисты отмечают, что в суровые сибирские морозы для некоторых пород собак без одежды не обойтись.

В настоящее время уже никого не удивить собакой в куртке и шапке. Чаще всего, хозяева одевают собак мелких пород, таких как шарпеи, йорки, чихуахуа. И это не только желание соответствовать моде: такие животные не приспособлены к сибирским морозам, они мерзнут, отчего могут серьезно заболеть, поэтому и нуждаются в одежде.

Как рассказала директор тюменского зоомагазина Ирина Артемьева, для животных покупают куртки и комбинезоны, шапки с шарфами, кофты, которые помогут уберечь от переохлаждения в минусовую погоду. На пике популярности - комбинезоны и обувь. Насчет последнего элемента некоторые защитники возмущаются, считая, что собаке неудобно. Однако это не так.

"Обувь для собак – очень популярна зимой, ее сейчас покупают больше всего. И не только ради сохранения тепла, а для защиты лап от ран, которые появляются из-за соли на дорогах. Эта химия разъедает кожу. Мы часто помогаем лечить такие повреждения у питомцев наших клиентов, когда они приходят к нам за одеждой. К тому же обувь, как и одежда, помогает соблюдать гигиену. После прогулки на полу квартиры не останется грязных следов", - прокомментировала эксперт.

В выборе одежды, подчеркнула Ирина Артемьева, главное – удобство. Есть собаки, которых долго нужно приучать к одежде, а есть и те, кто никогда не переступит порог квартиры, не надев шапку, куртку и ботинки. Лучше всего ориентироваться именно на комфорт животного, качество ткани, а не на моду и стиль, если речь идет о защитной функции, пишет "АиФ-Западная Сибирь".