В Тюмени станет больше семейных консультантов

Региональный центр "Семья" планирует наращивать компетенции экспертов по семейному консультированию. Потребность в этой услуге среди тюменцев растет, а значит, нужно готовить больше специалистов и выходить на новый уровень.

Как отметила директор регионального центра "Семь" Елена Перминова, потребность в семейном консультировании есть и с каждым годом растет. Обращения к специалистам связаны с разводом, разделом имущества, конфликтами между родителями, ссорами между соседями, когда возникает угроза безопасности семей с детьми. Семейное консультирование позволяет расширить возможности оказания помощи в подобных ситуациях.

В Центре "Семья" работает более 25 психологов, которые в ежедневном режиме консультируют граждан, проводят тренинги и вебинары, оказывают экстренное психологическое консультирование, а также осуществляют психологическое сопровождение замещающих семей.

В планах - усилить работу в судебно-психологопедагогических экспертизах, когда нужно помочь определить состояние детей, изменения, возникшие из-за тяжелой ситуации, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

"Мы также продолжим выступать в качестве экспертов информационной продукции. Все, что выходит для детей, наши эксперты оценивают и присваивают определенную категорию: 0+, 12+,16+ и т.д", - добавила Елена Перминова.