Тюменцам следует давать правильные обещания на Новый год

С наступлением Нового года люди зачастую дают себе различные обещания, загадывают желания. Чаще всего тюменцы желают меньше подвергаться стрессам, проявлять больше заботы о близких.

Как рассказала руководитель службы семейного консультирования областного центра профилактики и реабилитации Ольга Яковлева, распространенные "новогодние" обещания можно разделить по гендерному признаку.

У мужчин они чаще связаны с профессиональной деятельностью, со сферой бизнеса, с финансами. Например, найти новую высокооплачиваемую работу, купить новый автомобиль, открыть новое дело, зарабатывать много денег. У женщин обещания и желания более приземленные. Они касаются внешности, личной жизни.

"Многие обещают себе больше заниматься спортом, записаться и посещать фитнес-зал, навсегда покончить с вредными привычками, для чего начало года служит отличным стартом", - отметила Ольга Яковлева.

Кроме того, актуальны обещания, связанные с саморазвитием: меньше социальных сетей, больше чтения книг или прослушивания классической музыки. Многие хотят выучить иностранный язык: подтянуть английский или освоить совершенно новый – итальянский, испанский. По мнению эксперта, подобные обещания переводят человека в ресурсное состояние, при котором тренируется память, повышается уровень гормонов счастья, а работа над ними отвлекает от пустых депрессивных мыслей, пишет "Тюменская область сегодня".