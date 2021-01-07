Диетологи дают советы тюменцам по употреблению круп и каш

Каши несут пользу организму, если ее правильно употреблять. Тюменский нутрициолог Артем Трофимов рассказал, что нужно учесть при включении круп и злаков в свой рацион.

По словам эксперта, при нормальном усвоении лактозы и молока можно варить молочную кашу, но при этом калорийность продукта увеличится. Кроме того, не все каши одинаково полезны. Например, манка - это крахмал с минимальными полезными веществами. Отдавать предпочтение следует злаковым: овсянка, булугур, ячмень, кукуруза, пшено, перловка, гречка. Рис является источником углеводов. Нужно знать, что в нем содержится натрий, который задерживает жидкость. Это можно использовать, чтобы увеличить объемы мускулатуры.

Артем Трофимов отмечает, что в питании обязательно должно быть разнообразие. Если кормить одним и тем же определенные организмы, то мы выращиваем в себе патогенную микрофлору, что чревато для здоровья.

По гликемическиму индексу овсяная, рисовая, кукурузная и другие каши приблизительно одинаковые. Углеводный состав у них также схож. Каши лучше всего есть утром, они заряжают энергией, при этом не повышают уровень сахара в организме. При этом на ночь это блюдо лучше вовсе не есть, а отдать предпочтение белковым продуктам, пишет "Тюменская область сегодня".