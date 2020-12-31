В 2021 году в Тюменской области откроются пять новых детских садов

Пять новых детских садов будут построены и открыты в 2021 году в Тюменской области, из них четыре – в Тюмени.
Как сообщили в главном управлении строительства региона, новые дошкольные учреждения начнут принимать воспитанников уже в первом квартале. Первым будет введен в эксплуатацию детский сад в микрорайоне Плеханово, где застройщик ООО "Завод ЖБИ-3" уже проводит завершающие строительно-монтажные работы на объекте.
В этом же районе областной столицы в 2021 году откроется еще один детский сад. Кроме того, дошкольные учреждения появятся в ЖК "Кристалл", в районе улиц Московский тракт-Магнитогорская, а также в с. Евсино Голышмановского района.
Как отметил директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер, активное строительство детских садов позволит обеспечить уже в 2021 году всех детей в возрасте до 3 лет местами в детских садах. Это соответствует целевым показателям национального проекта "Демография".
Помимо этого, в течение года продолжится проектирование еще 11 детских садов, из которых 10 построят в Тюмени.
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