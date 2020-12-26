Тюменские предпринимателями охотно становятся самозанятыми

Более 17 тысяч жителей Тюменской области зарегистрировались как самозанятые. Они уже пополнили казну более чем на 19 млн рублей, при том что средняя сумма уплаченного в бюджет налога составила 600 рублей.

Как сообщил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков, что переходу на самозанятость способствуют существующие меры поддержки для малого бизнеса.

В рамках образовательной поддержки центр "Мой бизнес" создал видеокурс из 25 занятий "Начни свое дело. Самозанятые". Обучение бесплатное, по итогам ученики получают онлайн-сертификат.

Инвестиционное агентство Тюменской области с декабря 2020 года может выступать гарантом самозанятых перед банками, микрофинансовыми организациями, лизинговыми компаниями, участвующих в программе "Гарантийный фонд". В Фонде микрофинансирования Тюменской области для самозанятых доступны займы до 500 тыс. рублей под 4,25% годовых. На 2021 год запланирована дополнительная поддержка для самозанятых, пишет "Вслух.ру".

Отметим, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые работают сами на себя, могут применять специальный налоговый режим с пониженной ставкой: 4% - если работы, услуги получают физические лица, 6% - предприниматели и юридические лица. В качестве самозанятого страховые взносы делать необязательно. Часть налога уже направляется в фонд ОМС, в ПФР можно платить по желанию и по заявлению. Заполнять декларации не требуется. Зарегистрироваться можно, скачав приложение "Мой налог".

Данный налоговый режим подходит для репетиторов, нянь, таксистов, фотографов, организаторов праздников, частных строителей и т.д. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте УФНС.