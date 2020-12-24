"Семейная стоматология" запускает акции до конца декабря

Фото: Семейная стоматология

Выгодные акции предлагает клиника "Семейная стоматология" для своих любимых пациентов. До конца декабря тюменцы смогут воспользоваться хорошими скидками на популярные виды стоматологических услуг.

Последний месяц года порадует пятью специальными предложениями: так, до конца декабря можно получить скидку 50% на профессиональное отбеливание зубов. Теперь процедура стоит 4 500 рублей вместо 9 000 рублей!

Также скидка 50% действует на профессиональную гигиену полости рта – 2 900 рублей вместо 5 800 рублей. Имплант Osstem установят вам за 19 900 рублей вместо 26 600 рублей, имплант Nobel теперь стоит 33 000 вместо 36 000 , а металлокерамика Duceram – 6 500 вместо 8 000 рублей.

Акции действуют до 31 декабря! Успевайте записаться на прием и сделать себе новогодний подарок в виде здоровых и красивых зубов.

Кроме того, в стоматологии действует семейная скидка 7%.

"Семейная стоматология" работает по расписанию: понедельник-пятница с 9:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 17:00, воскресенье – выходной.

Два филиала клиники находятся на ул. Менделеева, 16 (тел. +7 (3452) 911-533) и ул. Профсоюзная, 70 (+7 (3452) 46-14-53).

"Семейная стоматология" всегда заботится о здоровье ваших зубов и красивой улыбке!

Лицензия N ЛО-72-01-002699 от 02.02.2018г. Департамента здравоохранения Тюменской области. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.