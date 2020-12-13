Преподаватель тюменского вуза провел серию лекций по полемике для казахских студентов

Доцент Института сервиса и отраслевого управления ТИУ Павел Медведев провел серию онлайн-лекций на тему "Полемическое мастерство" для студентов Казахского национального педагогического университета. Подключиться к мероприятиям могли все желающие.

Как сообщили в пресс-службе тюменского вуза, Павел Медведев организовал дискуссию в соответствии со всеми канонами полемического искусства. Также студенты обсудили видеоролики с речами известных политических деятелей.

Тюменский и казахский университеты сотрудничают в сфере образования и науки с 2014 года. Это позволяет преподавателям и обучающимся обоих вузов принимать участие в конференциях, форумах, грантах, проводимых в России и Казахстане. Так, в феврале 2021 года планируется провести Зимнюю школу "Законы коммуникации. Речь, которая работает на вас" кафедры Межкультурной коммуникации для обучающихся ТИУ и Казахского национального университета, пишет ИА "Тюменская линия".