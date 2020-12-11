Продукт для здоровья и стройности: чем полезен творог "Золотые луга"?

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

Творог считается одним из самых полезных молочных продуктов, потому что является источником белка и кальция, содержит витамины А, В1, В2, С, аминокислоты и другие ценные микроэлементы. Он входит в рекомендации по питанию для детей и взрослых, при различных заболеваниях, для укрепления иммунитета, а также для тех, кто стремится к стройности и спортивной форме.

Однако пользу для организма принесёт лишь натуральный продукт, без добавок и консервантов, изготовленный из качественного сырья – отборного молока. Этого неизменного правила придерживается один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири АО "Золотые луга". В ассортименте компании – творог различной жирности и в разной упаковке. Но сам продукт независимо от этого сохраняет полезные свойства, стабильное качество и вкус благодаря традиционной рецептуре и современным технологиям производства.

Раньше, по советской технологии, творог изготавливали в ваннах, перемешивая вручную. Потому вкус и качество продукта во многом зависели от специалиста. На заводе "Ситниковский", который является филиалом АО "Золотые луга", действует автоматизированная линия по производству творога. Новое польское оборудование обеспечивает абсолютно закрытый процесс – творог варят в специальных танках, без контакта с окружающей средой.

Автоматизация не только упростила процесс изготовления, но и способствовало увеличению объемов производства творога, а также добиться однородного качества, постоянных физико-химических и микробиологических показателей продукта. Всего комбинат "Ситниковский" может производить до 5,7 тонн творога в сутки.

Творог торговой марки "Золотые луга" выпускается жирностью 0%, 5% и 9%, в упаковках: флоу-пак, пленка, пакет, контейнер. Продукт от местного производителя неизменно пользуется популярностью не только в розничной продаже, но и среди предприятий-партнеров. Многие организации закупают тюменский творог для дальнейшего производстве продуктов питания.

Весной 2020 года в продажу поступила новинка - творог в "ванночке". Это любимый продукт в удобном контейнере с крышкой, который удобно хранить, а также брать с собой и использовать в качестве перекуса. Помимо традиционного творога различной жирности в такой упаковке представлен обезжиренный творог со сметанкой, который полностью готов к употреблению: достаточно перемешать, добавить по вкусу мед, джем, фрукты или ягоды. В одной порции – 250 граммов творога, изготовленного из натурального молока по проверенной рецептуре.

Герметичная форма такой упаковки сохраняет свежесть и полезные свойства творога до 17 суток, а творога со сметаной – до 10 суток.

"Творог "Золотые луга" регулярно завоевывает престижные награды на фестивалях и продовольственных выставках. Потребители ставят продукту высокую оценку на дегустациях, присылают отзывы и оригинальные рецепты, в которых используют именно наш творог. Для нас это всегда большая честь и ответственность. Держим заданную планку благодаря балансу проверенных, традиционных рецептур и использования надежного современного оборудования", - отметила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.