Победителем конкурса "Тюменская марка" в 2020 году стал производитель датчиков давления

Фото пресс-службы конкурса "Тюменская марка"

Стали известны имена победителей конкурса "Тюменская марка". Лучшим в этом году был признан производитель сложных систем контроля для нефтегазовых компаний "Тюмень Прибор". Первое место компании, которая участвовала в номинации "Акулы бизнеса", принёс проект по производству датчиков давления.

Проект, который заявила компания, можно по праву считать уникальным. Датчики давления производят и другие, но у производителя "Тюмень-прибор" цена ниже, а доставка товара производится быстрее. Оборудование при этом разрабатывается под нужды заказчика. А переход на российские детали позволил сократить долю импортных составляющих на больших производствах.

"В этом году, когда объявили конкурс, мы поняли, что это - наш шанс, тем более нам исполнилось 18 лет. Мы вышли с новым продуктом, которого у нас ещё не было. Много лет похожие изделия продавали и, наконец, поняли, что наша команда может их производить в Тюмени. Это позволяет нам улучшить логистику, отгружать продукцию в течение всего двух недель", - прокомментировал генеральный директор компании "Тюмень Прибор" Радик Закиров.

Заместитель гендиректора компании Юлия Медведева отметила, что в этом году "Тюменская марка" задала такую высокую планку, что в следующем году сложно будет ее перепрыгнуть. "Сложно, понимая текущую непростую ситуацию, планировать реализовать масштабный проект. Но это настолько интересно, в том числе в рамках конкуренции – живой, спортивной", - добавила она.

По правилам конкурса победители "Тюменской марки" получают финансовую поддержку в размере 700 тыс. рублей и право на использование специального знака качества. По словам специалистов, это поможет компании не только удержать позиции на отечественном рынке, но и прочно закрепиться на международном.

Напомним, всего в конкурсе приняли участие 80 представителей малого и среднего предпринимательства, 21 предприятие прошло в финал проекта. Представители малого и среднего бизнеса претендовали на звание лучших в 7 номинациях. Общий призовой фонд составляет около 2 миллионов рублей.

Во время конкурса шло зрительское голосование за понравившихся участников, свои голоса на сайте отдали 7152 человек. В этом году "Тюменская марка" проходила в необычном формате телепередачи, но это лишь увеличило ее масштаб: за программой на телевидении и в социальных сетях наблюдало более 1 млн человек. Это позволило реализовать одну из главных целей проекта – пропаганду предпринимательской деятельности.