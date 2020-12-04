Тюменцы могут принять участие в розыгрыше билета на концерт на группы "Кипелов"

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает сертификаты на концерт группы "Кипелов" (18+) на своей странице в Инстаграме.
Любой подписчик "Афиши" имеет возможность попасть на концерт знаменитой группы. Будет один победитель, который получит два билета на концерт. Имя счастлива станет известно 8 декабря 2020 года.
Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень", отметить лайком публикацию о розыгрыше в социальной сети Инстаграм. В комментариях под сообщением о розыгрыше следует, не повторяясь, выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем больше их будет, тем ближе станут заветные сертификаты.
9 и 10 декабря легендарная группа "КИПЕЛОВ" даст концерты в Тюменской филармонии в сопровождении Большого симфонического оркестра! Организатор: агентство "Маргарита-Арт".
Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым.
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