В Тюменской области зарегистрировали права на 1,9 тысяч машино-мест

В Управлении Росреестра по Тюменской области проанализировали количество зарегистрированных прав на машино-места. Так, по итогам десяти месяцев 2020 года зарегистрировано 1 902 права на машино-места, что на 9,7 % больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Оформление права собственности на машино-места стало возможным с 1 января 2017 года благодаря Федеральному закону от 03.07.2016 № 315-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Для постановки на кадастровый учет и оформления в собственность машино-места необходимы технический план и правоустанавливающий документ.

Размер государственной пошлины установлен 2 000 рублей для физических лиц и 22 000 рублей для организаций.

Регистрационные действия за собственника может осуществлять застройщик. Такое стало возможным в рамках действия Федерального закона от 13.07.2020 № 202-ФЗ, согласно которому после передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства и постановки такого объекта на государственный кадастровый учет, застройщик имеет право на подачу без доверенности в орган регистрации прав заявления о государственной регистрации права собственности участника долевого строительства на такой объект.

Застройщик после государственной регистрации права собственности участника долевого строительства обязан передать собственнику выписку из ЕГРН в целях удостоверения проведения регистрации на объект долевого строительства.

Отметим, что машино-место – это индивидуально-определенная часть здания или сооружения, предназначенная исключительно для размещения транспортного средства, границы которой описаны в порядке, установленном законодательством о государственном кадастровом учете.

Понятие "машино-место" следует отличать от понятия "парковочное место", которое является частью уличной сети и размещается, в том числе в границах дворов многоквартирных домов, не является объектом недвижимости. Зарегистрировать право собственности на парковочное место нельзя.