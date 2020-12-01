Тюменцам расскажут об аренде объектов культурного наследия

В декабре 2021 года тюменский Росреестр проведет три телефонные консультации.

10 декабря на вопросы, связанные с порядком государственной регистрации прав, перехода прав, аренды на объекты культурного наследия, ответит заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначений Нина Воронина.

Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43.

17 декабря на вопросы, связанные с профилактикой коррупционных правонарушений, ответит заместитель начальника отдела государственной службы и кадров Елена Котина.

Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43.

24 декабря на вопросы, связанные с проведением учетно-регистрационных действий через веб-сервисы Росреестра, ответит начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде Татьяна Кониловская.

Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 25-75-60.