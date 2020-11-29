Кардиологи из Ялуторовска прописывают своим пациентам занятия на велотренажерах

Пациенты кардиологического отделения Областной больницы №23 в Ялуторовске получили возможность заниматься на велоэргометре – особом тренажере, который позволяет дозировать физическую нагрузку. Такие тренировки безопасны для выздоравливающих.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, аппарат в больницу закупили за счет федеральных средств в рамках национального проекта "Здравоохранение" по направлению борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам завотделением кардиологии Ольги Чалковой, занятия на велотренажере показаны не всем. Но для пациентов с хроническими формами ишемической болезни сердца это одна из лучших форм реабилитации.

Всего на данный момент курс занятий на велоэргометре прошли полторы сотни пациентов. Специальный тренажер оснащен встроенным датчиком измерения пульса и имеет предустановленные программы тренировок. Доктор определяет режим тренировок, затем пациент занимается под надзором медперсонала, восстанавливая функциональные возможности сердечно-сосудистой системы. Время занятия и нагрузка могут постепенно меняться, по решению лечащего врача.

Пациенты кардиологического отделения отмечают положительный эффект от таких тренировок, улучшение самочувствия и хорошее настроение.