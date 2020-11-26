Тюменские поисковики расскажут о вооружении Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

13:35 26 ноября 2020
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Сегодня, 26 ноября, специалисты Тюменского областного поискового центра проведут онлайн-экскурсию, посвященную вооружению Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

В ходе экскурсии из музея истории поискового движения Тюменской области будут представлены массогабаритные макеты оружия РККА времен Великой Отечественной войны. Поисковики расскажут о конструкторах, внесших свой вклад в Победу, об истории создания оружия, познакомят с интересными фактами из воспоминаний ветеранов, участников войны.

Начало в 18.00 на страницах ВКонтакте и Инстаграм.

Теги: поисковики , экскурсия
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