Тюменские поисковики расскажут о вооружении Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня, 26 ноября, специалисты Тюменского областного поискового центра проведут онлайн-экскурсию, посвященную вооружению Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

В ходе экскурсии из музея истории поискового движения Тюменской области будут представлены массогабаритные макеты оружия РККА времен Великой Отечественной войны. Поисковики расскажут о конструкторах, внесших свой вклад в Победу, об истории создания оружия, познакомят с интересными фактами из воспоминаний ветеранов, участников войны.

Начало в 18.00 на страницах ВКонтакте и Инстаграм.