"Тюменская марка" вновь порадовала жителей города в эти выходные

В выходные дни в ТРЦ "Кристалл" прошёл очередной весёлый праздник от организаторов "Тюменской марки".
Посетителям торгового центра предлагали участвовать во флешмобе - участники собирали гигантский пазл с логотипом "Тюменской марки".
Каждый гость, поучаствовавший в интересном мероприятии, получил приятный сюрприз от компании "Окейч".
Напоминаем, осталось всего четыря дня до окончания приема голосов за предпринимателей. Поддерживайте тюменских бизнесменов и становитесь победителями розыгрышей, которые проходят в 10:30 по будням в эфире радио Dipol FM.
Следите за новостями конкурса на официальном сайте "Тюменской марки" и в социальных сетях.
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