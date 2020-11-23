"Тюменская марка" вновь порадовала жителей города в эти выходные

Фото: Тюменская марка

В выходные дни в ТРЦ "Кристалл" прошёл очередной весёлый праздник от организаторов "Тюменской марки".

Посетителям торгового центра предлагали участвовать во флешмобе - участники собирали гигантский пазл с логотипом "Тюменской марки".

Каждый гость, поучаствовавший в интересном мероприятии, получил приятный сюрприз от компании "Окейч".

Напоминаем, осталось всего четыря дня до окончания приема голосов за предпринимателей. Поддерживайте тюменских бизнесменов и становитесь победителями розыгрышей, которые проходят в 10:30 по будням в эфире радио Dipol FM.

Следите за новостями конкурса на официальном сайте "Тюменской марки" и в социальных сетях.