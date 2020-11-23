"Афиша Тюмень" объявляет розыгрыш сертификатов на игру "ТУЦ-ТУЦ Quiz"

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает сертификаты на интеллектуально-развлекательную игру "ТУЦ-ТУЦ Quiz" (18+) в своей группе во ВКонтакте.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо быть участником группы Афиша Тюмень | КтоКуда72 в социальной сети ВКонтакте, сделать репост записи с розыгрышем, добавить комментарий под записью о конкурсе в группе "Афиши", а также комментарий вместе с репостом на своей странице. Он должен содержать не менее трех слов. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке.

Счастливчик определится среди всех выполнивших условия конкурса 27 ноября с помощью специального приложения. Будет ДВА победителя, каждый из которых получит сертификаты на ДВЕ персоны. Всего в команде может быть до 10 игроков.

Сертификаты дают возможность принять участие в игре ТУЦ-ТУЦ Quiz 29 ноября в 17.00. Необходима предварительная регистрация, подробности: Мозгобойня в Тюмени.