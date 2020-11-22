Будущие тюменские судмедэксперты смогут изучить анатомию 2500-летней мумии

Воссозданная 3D копия 2500-летней мумии Аменхотепа из Египетской коллекции Гейдельбергского университета появилась на базе Тюменского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Благодаря виртуальному анатомическому столу будущие судмедэксперты смогут изучить ее анатомию с доскональной точностью.

Как сообщили в Областном бюро судебно-медицинской экспертизы, виртуальный анатомический стол Аnatomage воспроизводит тело в реальном размере и в реальных обстоятельствах: на операционном столе или в постели больного. При этом картинка очень реалистична – "больной" будет дышать, у него будет биться сердце. Трехмерные изображения получены с замороженных тел без химической обработки, поэтому сохранены цвет и форма, воспроизведена анатомическая точность человека. Стол позволяет "вскрыть" виртуальное тело в любой области и направлении, изучая подробности строения внутренних структур.

Подобные учебные материалы и оборудование способствуют повышению квалификации судмедэкспертов и их профессиональному становлению.

Отметим, в виртуальное оборудование загружено более 1400 клинических случаев с различными вариантами визуализации для изучения макроскопической анатомии и рассмотрения патологических клинических случаев.