Главных редакторов приглашают на мастер-класс от эксперта журналистики

Фотография предоставлена организаторами

Бесплатный мастер-класс по развитию социальных сетей средств массовой информации состоится в "Точке кипения. Тюмень" 2 декабря с 18:00 до 19:30. К участию приглашают главных редакторов тюменских СМИ.

Журналист с 20-летним стажем, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин расскажет об интеграции СМИ с социальными сетями, развитии ресурсов СМИ, а также алгоритмах распространения информации в социальных сетях.

На мастер-классе участники смогут получить множество полезной информации, чтобы в дальнейшем успешно применить ее на практике и увеличить трафик сайтов с помощью соцсетей и грамотной работы с контентом.

Участие бесплатное, но необходима регистрация. Организатор: Союз журналистов Тюменской области.