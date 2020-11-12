Молочный комбинат "Ситниковский" в 2022 году готовится отметить свой 90-летний юбилей

Фото: АО "Золотые луга"

Ситниковский молочный завод, филиал АО "Золотые луга", является одним из старейших предприятий Тюменской области.

За время своего существования молочный комбинат успел пережить многие исторические моменты: взлеты и падения экономики, Великую Отечественную войну и даже смену политического строя. Нельзя поспорить с тем, что за столько лет предприятие накопило огромный и бесценный опыт.

Молочный комбинат основан в 1932 году и стал первым в СССР предприятием по производству сгущенного молока. С течением времени завод продолжает сохранять ориентированность на производство натуральных и качественных продуктов, радуя своих покупателей.

С молочным комбинатом "Ситниковский" связано много памятных событий. Например, именно в Ситниково Тюменской области было произведено первое сгущенное молоко, которое впоследствии отправили в космос. После этого Ситниковский комбинат долгое время обеспечивал космонавтов концентрированным молоком и сгущенкой. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов на церемонии награждения передовиков сельского хозяйства.

Вместе с ним работников АПК региона поздравил герой России, летчик-космонавт Александр Скворцов. Он отметил, что из космоса Тюменская область выглядит как большое сердце в центре России. Герой России поблагодарил тружеников села за вклад в благосостояние региона и страны и пожелал новых – "космических" - успехов.

"Ситниковский" продолжает развиваться, являясь филиалом АО "Золотые луга". Напомним, что "Золотые луга" – один из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания нацелена на желания своих потребителей и всегда предоставляет только самую свежую и натуральную продукцию.

Молочный комбинат "Ситниковский" в наше время представляет широкий ассортимент молока, йогуртов с ягодно-фруктовыми добавками, кефира, масла, сметаны, творога разной жирности. Ознакомиться с ассортиментом и оформить доставку можно прямо домой или в офис на сайте.