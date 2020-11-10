Молочную продукцию компании "Золотые луга" оценят на Неделе качества

Фото: АО "Золотые луга"

Один из крупнейших производителей молочной продукции в Тюменской области - компания "Золотые луга" примет участие во Всемирной неделе качества на базе гипермаркета "Лента" 12 по 15 ноября с 11:00 до 17:00. Посетить фестиваль качественной тюменской продукции можно по адресу ул. Мельникайте, 139.

По данным Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, вторая неделя ноября ежегодно отмечается как Всемирная неделя качества, а установленный международный праздник День качества проводится во второй четверг ноября.

В этом году к участию приглашены 46 предприятий, среди которых компания "Золотые луга". Предприятия предоставляют организаторам Недели качества план контрольных мероприятий по обеспечению высокого уровня качества выпускаемой продукции, доказывая натуральность своих продуктов.

Отметим, что на фестивале качества пройдет голосование за лучший продукт с подведением итогом. Итоги будут освещены СМИ и блогерами Тюмени.

На голосование компания "Золотые луга" вынесла следующие продукты: молоко пастеризованное 3,2%, творог 5%, ряженка 2,5%. Отдать свой голос за любимые продукты потребители могут на сайте покупайтюменское.рф.