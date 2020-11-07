Тюменец осужден к реальному сроку за контрафактный алкоголь

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего мужчины. В январе 2020 года он приобрел для сбыта более 5 тысяч бутылок и банок с контрафактной водкой, коньяком, бренди, виски и этиловым спиртом.

Алкоголь хранился в гараже и автомобиле, в феврале он был изъят правоохранительными органами. Общая стоимость нелегальной продукции составила более 1,2 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным по п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере) и назначил ему 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штраф в размере 100 тыс. рублей в доход государства.

Контрафактная продукция будет уничтожена, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.