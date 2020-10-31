В Тюмени подвели промежуточные итоги областной интеллектуальной лиги

Участие в первом этапе Лиги Тюменской области по интеллектуальным играм приняли 67 команд из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Ишима. Итоги подводились отдельно среди школьников, студентов университетов и колледжей. Студенческим командам задали 36 вопросов в формате игры "Что? Где? Когда?", а школьным - 24.

В зачете университетских команд лидируют два коллектива из Тюменского государственного университета. Команда "НолоН" правильно ответила на 21 вопрос, "Тильтаник" - на 20. Обе команды имеют большой опыт в интеллектуальных играх и представляли Тюменскую область на студенческом чемпионате России. Третье место поделили "Чудесный Гений Кодзима" из Тюменского индустриального университета и школьная команда "Очки Егора Летова". Знатоки набрали по 18 очков.

Среди команд колледжей области в лидерах сразу две команды: "Елки-палки" из Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса и команда "Brain" из многопрофильного колледжа ТИУ. На втором месте команда "C2H5OH" из ТКТТС. Замыкает тройку сильнейших команда "Лесная плотва" из Тюменского колледжа производственных и социальных технологий.

В школьной лиге первые три места заняли опытные команды. В лидерах "Очки Егора Летова" с 19 баллами. На втором месте "Совята-мудрята, Челябинск" из Тюмени с 17. На третьем месте с 16 правильными ответами команда "Ответить за 60 секунд" ялуторовской школы № 1. Стоит отметить, что команда играет в младшей возрастной группе.

"Каждую игру мы проводим с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Мы следим за здоровьем наших участников и хотим, чтобы у них и дальше была возможность наслаждаться любимой интеллектуальной игрой", – рассказал редакции Moi-portal.ru руководитель областного движения Олег Войкин.

Второй этап лиги будет идти весь ноябрь. К участию могут присоединиться новые команды.