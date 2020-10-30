В День народного единства по Тюмени будут курсировать концертные бригады

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Концертные бригады Центра культуры и творчества "Тюмень" будут курсировать по городу 4 ноября. Послушать артистов сможет любой желающий, достаточно прийти в нужное время и в нужное место.

Концертная программа будет посвящена Дню народного единства. Подарят праздник горожанам две музыкальные бригады.

Творческий маршрут Тюменского духового оркестра начнется в 12:30 в сквере Якова Неумоева, продолжится в 13:30 на Цветном бульваре, в 15:20 в сквере Льва Ровнина и завершится в 16:30 на Сказочном бульваре по адресу ул. А. Митинского, 7. Помимо Тюменского духового оркестра тюменцы услышат песни в исполнении Михаила Шепеленко и Анастасии Русановой. Ведущей музыкального праздника станет Ольга Глазунова.

Вторая музыкальная бригада в составе вокал-бэнда "Матрица", вокальных групп "Космос" и "Арабелла" будет радовать тюменцев по следующему расписанию: в 12:15 концерт состоится на Южном пруду по адресу ул. Федюнинского, 5, в 13:30 артисты выступят в сквере Комсомольский, в 15:00 в сквере гимназистов, а в 16:20 музыкальную программу можно услышать в Звездном городке.

На мероприятии будут находиться фотограф и видеограф, так что слушатели смогут не только насладиться выступлением вживую, но и после увидеть памятные снимки и видео.

Жители города могут выбрать удобное время и место, чтобы послушать известные композиции в исполнении любимых музыкантов. До встречи на концертах!