Тюменцам рассказали о социальных связях в эпоху пандемии

12:35 19 октября 2020
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Фото: КонцептХаб

В Тюмени прошла лекция московского социолога Виктора Вахштайна "Социология эпидемии". Спикер рассказал о социальных связях в эпоху пандемии, а также познакомил слушателей с термином "сообщество судьбы" — общность людей, которая появляется из осознания судьбы, которая их связывает.

Виктор Вахштайн − кандидат социологических наук и декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук. 

Участники лекции интересовались, может ли сообщество судьбы эволюционировать и стать постоянным, и насколько быстро происходит его распад после завершения угрозы. Среди слушателей были те, для кого социология — сфера научных интересов, одной из участниц лекция помогла определиться с темой выпускной квалификационной работы.

Следующая лекция проекта "КонцептХаб" состоится 7 ноября. Новым спикером станет Алексей Водовозов, врач и медицинский блогер, он расскажет о лекарствах и вакцинах от COVID-19. 

Теги: коронавирус , лекция , эпидемия
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