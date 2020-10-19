Художники напишут картины для конкурса "Палитра Ишима"

Конкурс "Палитра Ишима" пройдет среди художников всех возрастов. Участникам предлагают написать картины на тему "Ишим. Високосный год". Прием работ стартует с 1 ноября и продлится по 5 декабря.

Как рассказала экскурсовод Ишимского музейного комплекса Петра Ершова Катерина Проскурякова, в работах организаторы надеются увидеть осмысление современной действительности. Картины могут быть выполнены в любой технике, важно правильно их оформить для сохранности и удобства экспонирования: живопись – в раму, а графику – под стекло.

"Мы отступили от традиционных краеведческих сюжетов, потому что год был особенным, для кого-то непростым. Ждет от участников рассказ о том, каким этот год был для них, что он в них изменил", - пояснила музейный работник.

"Палитра Ишима" - старейший художественный конкурс, который проходит уже более 11 лет. В нем могут принять участие не только ишимцы, но и люди, которые как-то связаны с городом. В параллель проводится "Малая палитра" для воспитанников художественных школ и изостудий. Возраст взрослых участников – от 17 лет и старше, а юных – от 7 до 17 лет.

По словам организаторов, в 2019 году на конкурс поступило рекордное количество картин – 220 работ от 56 художников. Заявились также десять дебютантов – это максимальное число новичков за все годы проведения выставки. В нынешнем году ожидают не меньшей активности.

"Художники заинтересовались предложенной темой, сказали, надо подумать. Проблематика, конечно, более интеллектуальная, но уверена, что художники с ней справятся", - подчеркнула Катерина Проскурякова.

Призеров и участников конкурса наградят дипломами и ценными подарками 18 декабря на церемонии открытия выставки "Палитра Ишима-2020". Картина победителя в случае его согласия будет приобретена арт-галереей и пополнит музейные фонды, пишет ИА "Тюменская линия".