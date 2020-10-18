Сдать батарейки на переработку тюменцы могут в книжном магазине

В тюменском книжном магазине "Никто не спит" стартовала акция по сбору вторсырья. Здесь принимают на переработку зубные щетки, батарейки, пустые блистеры или блистеры с таблетками.

Эти предметы относятся к редким фракциям и их переработкой занимаются всего несколько заводов в России. В Тюмени такого предприятия нет, поэтому все собранное вторсырье будет отправляться на станцию "Сортировочную" (ул. Республики, 207), а оттуда уже на сами заводы — в Ярославль и Москву.

Все сырье должно быть чистым и сухим. Не будут приниматься деревянные щетки, насадки от электрических зубных щеток, зубные щетки с подсветкой и/или батарейкой, пишет ИА "Тюменская линия".

Акция по сбору вторсырья продлится до середины июня 2021 года. Магазин "Никто не спит" работает с 11 до 21 часа ежедневно, обед - с 14 до 15 часов.