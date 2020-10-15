Тюменцев приглашают провести пятничный вечер в музее

Фото: пресс-служба ТМПО

Музейный комплекс им. И.Я Словцова вновь организует музыкальный вечер с живой музыкой. В этот раз в пятницу, 16 октября, для гостей сыграет сотрудник музея Александр Шевченко. Начало в 18:00. Возрастная категория 0+.

В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова будет звучать живая музыка! За роялем – Александр Шевченко, который исполнит импровизацию в неоклассическом стиле. Назначайте свидания, наслаждайтесь прекрасными мелодиями и посещайте выставочные проекты музея.

Количество мест ограничено, поэтому обязательна предварительная запись по тел.: +7 (3452) 45-35-90 или +7 (929) 266-73-72. Не забудьте взять с собой защитную маску.

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