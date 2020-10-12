Умер дирижер Тюменского симфонического оркестра Евгений Шестаков

Умер дирижер Тюменского симфонического оркестра Евгений Шестаков. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал пианист Денис Мацуев.

"Евгений Иванович был настоящий друг, мастер своего дела, со своим почерком, рафинированной техникой, оригинальным прочтением произведений. [...] он воплотил в жизнь свою мечту о создании оркестра. Это было историческое событие для культуры Тюмени и Тюменской области. Благодаря Тюменскому симфоническому оркестру расцвела и филармоническая жизнь", - пишет Мацуев.

По его словам, причиной смерти дирижера стал COVID-19: "Злополучный коронавирус, который не щадит никого. Никто бы не мог и подумать, что такой здоровый человек уйдёт так внезапно".

"Трагедия. Трагедия для нашей русской культуры, культуры Тюмени и Сибири. Трагедия для всего коллектива: не могу представить себе даже, что они сейчас чувствуют", - выражает Мацуев мысли каждого из нас.

Евгению Ивановичу был 71 год. Через месяц его жена должна родить сына.

Фото - ИА "Тюменская линия"