В Ялуторовском районе спасли потерявшегося грибника

В Ялуторовском районе в полицию поступило заявление о том, что 73-летний житель поселка Винзили пошел в лес и не вернулся.

Пенсионер отправился за грибами к озеру Дидькуль, расположенному в лесном массиве вблизи села Новоатьялово Ялуторовского района. Мужчину искали полиция, волонтеры, сотрудники МЧС и Росгвардии, родственники и друзья пожилого человека.

"Поиски продолжались в течение трех дней. Сотрудники полиции передвигались по лесу на служебном автотранспорте с включенными спецсигналами. Также применялся воздушный транспорт Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов. В итоге грибник стал услышав звук сирен сумел выйти на дорогу", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В итоге пожилого мужчину, который провел один в лесу несколько дней и прошел несколько десятков километров, удалось спасти.