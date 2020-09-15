Тюменские врачи сделали замену для мочевого пузыря из кишечника

Врачи МСЧ "Нефтяник" прооперировали пациента с раком мочевого пузыря лапароскопически, то есть через небольшие отверстия. Более пяти часов хирурги провели возле операционного стола.

Сначала через небольшие проколы пациенту провели радикальную цистэктомию, то есть удалили стенки мочевого пузыря вместе с предстательной железой. Отдельным этапом операции хирурги удалили лимфатические узлы в области малого таза. А далее — из участка тонкого кишечника хирурги выделили около 20 см и сформировали из него неоцистис — небольшой резервуар для замены мочевого пузыря. Проводил операцию заведующий отделением онкологии медсанчасти Алексей Пономарев.

"Хирургическое лечение рака мочевого пузыря — одно из самых сложных в онкоурологии. Но благодаря накопленному опыту лапароскопической хирургии и совершенствованию технологий тюменские онкоурологи выполняют все более сложные операции малоинвазивными доступами", — говорит Алексей Пономарев.