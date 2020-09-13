Тюменские ученые создали историческую карту искусственного интеллекта

Историческую карту искусственного интеллекта разработали в Институте математики и компьютерных наук совместно с Центром системного инжиниринга (ЦСИ) Политехнической школы ТюмГУ. В проекте собраны ключевые вехи и события на пути развития популярных сегодня технологий за период с 1940-х до 2020 года.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза, на карте можно увидеть, когда появился сам термин "Artificial Intelligence", когда был изобретен первый перцептрон, основа сегодняшних нейросетей, какие события и тенденции характеризуют современный период. На сегодняшний день это наиболее полная историческая карта искусственного интеллекта, опубликованная в рунете.

Составитель карты, профессор Игорь Глухих отметил, что опубликована одна из первых версий карты. В дальнейшем планируется ее обновлять при участии аспирантов кафедры информационных систем и инженеров ЦСИ, отражая новые события и их результаты. По его словам, проект поможет студентам ориентироваться в мире искусственного интеллекта, а преподавателям – в подготовке материалов для своих лекций, пишет ИА "Тюменская линия".