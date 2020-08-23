Проект "Папы против травли" реализуют в Тюменской области

Социальный проект из Краснодарского края "Папы против травли" будет реализован в Тюменской области. Его будет проводить лидер программы патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев после прохождения необходимого обучения.

Проект "Папы против травли" представляет собой систему подготовки антибуллинговых тренеров и проведения тренингов против травли в школах России. Ее разработали в Школе безопасности Сергея Киселева при поддержке Союза отцов. По словам основателя школы, проект направлен на повышение социального статуса отца в России, увеличение роли отца в семье и обществе, возвращение модели "отец – это безопасность", формирование системы практической конфликтологии в учебной и бытовой среде, пишет ИА "Тюменская линия".

Как отмечает Сергей Кисилев, в России каждый третий ребенок от семи до 18 лет испытывал на себе травлю в Интернете, классе или дворе. "При буллинге единственный верный путь – вмешательство взрослых. И мы считаем, что это должны быть отцы", - подчеркнул автор инициативы.

Программа уже внедрена в школах Краснодара и более чем в сотне семей от Москвы до Южно-Сахалинска. В Тюменской области при поддержке единомышленников также планируется реализовать антибуллинговую систему. К сотрудничеству по данному направлению будут привлечены общественные организации.