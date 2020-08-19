Качественно установленный имплантат – залог красивой улыбки

Фото: Дмитрий Сиялов

Вопросом установки имплантата стали интересоваться все чаще в современном мире, ведь практически каждый мечтает о красивой улыбке. "Семейная стоматология" на радость тюменцам запустила привлекательную акцию на данный вид стоматологических услуг.

Профессионалы клиники предлагают установку корейского имплантата OSSTEM всего за 16 500 рублей. Воспользоваться предложением может каждый, но только до конца августа.

В стоимость услуги входит осмотр, консультация, рентген снимок, индивидуальный набор инструментов, анестезия, формирователь десны, установка имплантата, наложение и снятие швов, а также после хирургический осмотр. Специалисты гарантируют проведение операции на высшем уровне с соблюдением всех необходимых этапов.

Имплантация – операция по установке в челюстную ткань специального стоматологического штифта, который будет играть роль корня. Дентальная операция, как и любая другая, требует комплексного обследования пациента. При отсутствии противопоказаний стоматолог назначает время операции, которая может проходить по двум методикам: одноэтапной и классической двухэтапной.

Первую методику используют при установке имплантата вместо удаленного корня зуба. До начала имплантации врач изучает 3Д-снимок зоны будущей операции, выясняет объем кости и рассчитывает размер имплантата. Затем удаляет зуб и устанавливает в получившуюся лунку имплантат.

Вторую методику используют, если пациент нуждается в костной пластике, то есть в восстановлении кости челюсти. Иногда имплантат ставят сразу с добавкой костной ткани. Бывают и другие способы: пациенту сначала наращивают костную ткань, а имплантат ставят через 3—6 месяцев.

Уточнить все тонкости установки имплантата и узнать, какой способ восстановления красивой улыбки подходит именно вам, можно в "Семейной стоматологии". Запись на прием ведется в любой удобный филиал. Клиника расположена по адресам: ул. Менделеева, 16, 8(3452)911-533 ул. Профсоюзная, 70, 8(3452)46-14-53.

Лицензия N ЛО-72-01-002699 от 02.02.2018г. Департамента здравоохранения Тюменской области. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.