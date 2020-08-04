Компания "Золотые луга" выступит партнером проекта "СоТворчество поколений"

Фото: АО "Золотые луга"

В Тюмени проходит семейный досуговый квест "Вместе весело семьей" в рамках проекта "СоТворчество поколений", направленного на объединение разных поколений внутри семей. Мероприятия проводятся при участии партнеров и друзей проекта. В их число входит и компания "Золотые луга", которая активно поддерживает семейные ценности и здоровый образ жизни.

"Золотые луга" шагает в ногу со временем и всегда приветствует сотрудничество с интересными проектами. Производитель предоставит набор качественной и вкусной молочной продукции на розыгрыш среди семей-участников квеста. Розыгрыш приза от компании пройдет 28 августа.

Проект "СоТворчество поколений" реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области. Изначально он проходил в формате массовых мероприятий на площадках города, но из-за пандемии все приостановилось. С введением послаблений в регионе и снятия ряда ограничений организаторы изменили формат на досуговую площадку продолжительностью 3 часа.

Принимать участие в семейном квесте могут только семьи своей микрогруппой. За один день квест могут проходить около 40 семей, но при этом соблюдены все рекомендации по безопасности и профилактические меры. На организованных площадках участники преодолевают "болотные кочки" и общаются без слов, рисуют семейный герб, учатся водить радиоуправляемый танк или стреляют из лука.

На следующий день после прохождения заданий организаторы проводят розыгрыш дополнительных подарков среди семейных команд на площадке в социальных сетях, одним из них станет набор полезной молочной продукции от компании "Золотые луга".

"Впереди еще целый месяц лета, и это прекрасная возможность провести активно время со своими детьми, всей семьей, особенно – на открытом воздухе, получая новые навыки. Организаторы проекта "СоТворчество поколений" дарят такую возможность неугомонным тюменским семьям, а компания "Золотые луга" активно поддерживает участников", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Следующие квесты состоятся на разных площадках города в течение августа, за подробной информацией можно следить в официальной группе проекта.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.