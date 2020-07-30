В нескольких районах Тюменской области обнаружили золотистую картофельную нематоду

Тюменские специалисты исследовали образцы почвы, отобранной на территории Исетского, Упоровского, Заводоуковского, Голышмановского районов. При проведении гельминтологической экспертизы в 20 из 50 предоставленных образцов был обнаружен карантинный вредный организм — золотистая картофельная нематода.

Этот вид нематоды является возбудителем глободероза картофеля — очень широко распространенного и наиболее вредоносного заболевания картофеля на территории России, которым заражается не только картофель, но и томаты и баклажаны.

Зараженные растения растут медленно, после выхода проростков на поверхность почвы быстро теряют нижние листья, которые сначала желтеют. Цветение у таких растений обычно отсутствует. Ферменты, выделяемые нематодой в корневую систему картофеля, оказывают общее угнетающее действие, что сильно сказывается на урожае, даже при отсутствии внешних признаков. Обычно заражение носит очаговый характер.

"Специалисты Тюменского филиала Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории помогут своевременно выявить золотистую картофельную нематоду, что позволит не допустить распространение этого опасного карантинного организма и тем самым уменьшить потери урожая", — сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.